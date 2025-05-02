Севастопольская молодёжь привела в порядок территорию батареи №15

В ходе субботника участники очистили территорию батареи №15 от скопившегося мусора, собрав более 100 мешков бытового и строительного мусора. Кроме того, были проведены работы по удалению вандальных надписей и благоустройству прилегающей территории.
Участие в субботнике – это не только вклад в благоустройство города, но и прекрасная возможность проявить свою гражданскую позицию, сплотиться и провести праздник с пользой для общества, – отметила начальник управления по делам молодежи Севастополя Марина Слонченко.
Она подчеркнула важность подобных мероприятий для воспитания чувства патриотизма и ответственности у молодого поколения.
Я рада, что десятки представителей молодежи Севастополя выбрали провести свой праздник именно таким образом, на субботнике, посвященном Дню Весны и труда», — поделилась Мария Самсыкина, заместитель руководителя студенческих отрядов Севастополя — Мы потрудились на славу и привели в порядок территорию 15-й батареи, внеся свой вклад в сохранение исторической памяти Севастополя».
Студенческие отряды Севастополя – самое масштабное трудовое движение региона, в 2025 году празднует свой 10-летний юбилей.
источник: пресс-служба Правительства Севастополя
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С тегами: благоустройство Севастополя