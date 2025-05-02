Севастопольская молодёжь привела в порядок территорию батареи №15

1 мая в Севастополе состоялся первомайский субботник, организованный в рамках Всероссийской акции «#ТРУДКРУТ» от Росмолодежи и Российских студенческих отрядов. Активное участие в мероприятии приняли около 100 представителей студенческих отрядов и Губернаторских школьных трудовых отрядов (ГШТО) Севастополя, продемонстрировав высокую гражданскую ответственность и любовь к родному городу. Место проведения субботника – исторически значимая 15-я береговая батарея – символично подчеркнуло важность сохранения памяти о героическом прошлом.

В ходе субботника участники очистили территорию батареи №15 от скопившегося мусора, собрав более 100 мешков бытового и строительного мусора. Кроме того, были проведены работы по удалению вандальных надписей и благоустройству прилегающей территории.

Участие в субботнике – это не только вклад в благоустройство города, но и прекрасная возможность проявить свою гражданскую позицию, сплотиться и провести праздник с пользой для общества, – отметила начальник управления по делам молодежи Севастополя Марина Слонченко.

Она подчеркнула важность подобных мероприятий для воспитания чувства патриотизма и ответственности у молодого поколения.

Я рада, что десятки представителей молодежи Севастополя выбрали провести свой праздник именно таким образом, на субботнике, посвященном Дню Весны и труда», — поделилась Мария Самсыкина, заместитель руководителя студенческих отрядов Севастополя — Мы потрудились на славу и привели в порядок территорию 15-й батареи, внеся свой вклад в сохранение исторической памяти Севастополя».

Студенческие отряды Севастополя – самое масштабное трудовое движение региона, в 2025 году празднует свой 10-летний юбилей.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя