Севастопольская сборная отправится на Финал Фестиваля ГТО в «Артек»

Команда из восьми талантливых школьников представит Севастополь на Финале Всероссийского Фестиваля ГТО в Международном детском центре «Артек». Соревнования пройдут с 28 сентября по 8 октября в рамках смены «Тайны золотой параллели».

В этом году честь региона будут защищать восемь юных спортсменов, завоевавших путевки на региональном этапе фестиваля ГТО, который прошел в начале июня на стадионе имени 200-летия Севастополя.

В состав сборной вошли учащиеся четвертой и пятой возрастных ступеней, которые показали лучшие результаты на городском этапе. Среди участников четвертой ступени: Бондаренко Анастасия (спортсменка ММА), Подопригора Дарья (художественная гимнастика), Азизов Алан (акробатика), Дорожкин Дмитрий (спортсмен-любитель). Пятую возрастную ступень представляют волейболистка Малыш Анастасия, боксеры Асанов Максим и Щетков Дмитрий, а также неоднократная победительница региональных этапов Фестиваля ГТО – Несмеева Софья.

В «Артеке» школьников ждет насыщенная программа. Помимо соревнований по нормативам ГТО, команда примет участие в образовательной программе «Юный помощник судьи ГТО», которая позволит ребятам освоить новые навыки в области судейства спортивных мероприятий и получить ценный опыт.

Всего в финале Фестиваля ГТО примут участие 376 учащихся из 47 регионов России. Это главное спортивное событие года для всех юных обладателей знаков отличия ГТО, которое позволит им проявить свои физические способности, волю к победе и умение работать в команде. Программа включает как индивидуальные испытания, так и командные соревнования, что позволит ребятам раскрыться в полной мере.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя