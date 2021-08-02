Севастопольские аграрии получили господдержку на развитие виноградарства

Севастопольские аграрии — предприятия агропромышленного комплекса Севастополя — получили государственную поддержку в размере 207,14 млн руб. Из них средства федерального бюджета составили около 196 млн. Субсидии получили 12 сельхозпредприятий. Их отобрали по результатам конкурса, проведённого департаментом сельского хозяйства и потребительского рынка. Аграрии направят средства на закладку виноградников и уход за ними.

Средства субсидии доведены в полном объеме. Государственную поддержку в этом году получили как крупные виноградарско-винодельческие предприятия, так и ряд крестьянских (фермерских) хозяйств, только приступивших к реализации проектов авторского виноделия, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя директора департамента сельского хозяйства Вадима Кирпичникова.

По итогам проведенного конкурсного отбора предприятиям агропромышленного комплекса Севастополя возместили до 80% расходов, понесённых в 2020-2021 году на закладку 307 га новых виноградников, установку шпалеры на общей площади 486,5 га, а также на уход за молодыми виноградниками с общей площадью работ 797 га.

Правительство Севастополя продолжит поддерживать развитие виноградарства и виноделия, поскольку это не только наполнение бюджета Севастополя за счет налогов и акцизного сбора, но и импортозамещение винодельческой продукции на полках российских магазинов», — подчеркнул Вадим Кирпичников.

Напомним, за период с 2016 года по 2021 год местные предприятия заложили 2,08 тыс. га виноградников. Общая площадь виноградных насаждений в Севастополе составляет 6,13 тыс. га. В этой отрасли работают 6 крупных и 42 мелких хозяйства.