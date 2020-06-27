Севастопольские активисты устроили на площадке 15 батареи субботник

Врио Губернатора Севастополя Михаил Развожаев отмечает: во внутренних помещения 15 батареи (Стрелецкий форт) строительный и бытовой мусор складировали годами. В планах – создание на площадке культурного комплекса патриотической направленности.

За неделю, которая прошла с прошлого субботника, мы нашли часть объектов, которые были незаконно установлены на этой территории. В основном это гаражи. К сожалению, многие строительные объекты на линии батареи построены на законном основании. Один участок подготовлен под ИЖС. Нам ни в коем случае нельзя допустить, чтобы строительство началось. Эта земля должна стать часть культурного комплекса, — цитирует пресс-служба Михаила Развожаева.

По словам врио Губернатора Севастополя, начинается разработка проекта планировки этой территории. Согласно предыдущим планам, никто батарею оставлять не собирался. Под застройку планировали отдать даже часть взорванного комплекса.

Здесь должно быть новое культурное пространство, чтобы можно было проводить различные культурные и патриотические мероприятия. Сейчас мы зафиксируем границы территории. Где земля оформлена законно, сделаем выкуп. Больше здесь ничего построено не будет, — заверил Михаил Развожаев.

Во времена Украины территория в районе 15 батарее активно застраивалась. Вокруг комплекса появилось множество многоэтажных и частных домов.

фото: пресс-служба Правительства Севастополя