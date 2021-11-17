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Севастопольские автоинспекторы проведут родительское собрание в дистанционном формате

Опубликовал: КрымPRESS в ГИБДД Крыма 19:34 17.11.2021

Видеотрансляция родительского собрания, которое севастопольские автоинспекторы 18 ноября 2021 года в 19:00 проведут на популярном видеохостинге «YouTube», будет полезна родителям, педагогам, школьникам и даже студентам колледжей.

Спикером собрания станет начальник отдела организационно-аналитической работы и пропаганды БДД УГИБДД УМВД России по городу Севастополю подполковник полиции Любовь Волкова, которая доведёт статистику дорожно-транспортных происшествий, основные причины и расскажет, как не стать жертвой ДТП.Особое внимание при подготовке к собранию было уделено наглядным видеоматериалам, на которых запечатлены фрагменты реальных дорожно-транспортных происшествий, — отмечают в пресс-службе УГИБДД УМВД России по городу Севастополю.

Госавтоинспекция Севастополя призывает всех неравнодушных к соблюдению дорожной безопасности присоединиться к прямому эфиру 18 ноября в 19:00 по ссылке: https://www.youtube.com/watch?v=fqaGyQpV_LU.

Севастопольские автоинспекторы проведут родительское собрание в дистанционном формате

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