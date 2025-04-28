Севастопольские дайверы встали на защиту рыбаков-любителей

Сотрудники надзорных ведомств провели рейды, в результате которых были задержаны и привлечены к административной ответственности рыбаков-любителей, которые спиннингами ловили ставриду, пикшу и окуня в акватории ландшафтного заказника республиканского значения «Мыс Айя». Пойманным рыбакам грозят уголовные дела.

По словам спортсменов-дайверов, в Севастополе, где каждый второй рыбачит с детства, подобные действия вызывают непонимание и искреннее возмущение. К тому же, по их наблюдениям, в акватории заказника регулярно и бесконтрольно ведется промышленное рыболовство.

Активисты просят городские власти внести изменения в режим охраны заказника, в части регулирования любительского рыболовства и использования акватории маломерными судами. По их мнению, существующий режим ограничений и охраны не соответствует статусу заказника и больше напоминает режим заповедника, где ведется строгий, а не частичный режим охраны.

Мы считаем, что ограничения любительского рыболовства, штрафы и уголовные дела за купание, за нахождение маломерных плавсредств, стоящих на якоре в акватории заказника, наносит большой ущерб туристической привлекательности Севастополя и Балаклавы, вызывает напряжение в обществе, — говорится в заявлении.

Далее предлагается пересмотреть режим заказника, разрешив любительское рыболовство со строгим контролем соблюдения действующих правил любительского рыболовства, а также определить зоны для стоянки маломерных судов на протяжении всей акватории заказника «Мыс Айя». В пример приводятся заказники озера Байкал, Дальнего востока, Кольского полуострова и Карелии, где любительское рыболовство разрешено.

Мыс Айя — это народное достояние, памятник природы, доступ к которому должен быть открыт для всех. Президент России Владимир Владимирович Путин неоднократно указывал на то, что природные богатства России должны быть доступны гражданам, — подчеркивают общественники.

Поймали пять рыбаков

Ранее сообщалось, что в феврале 2025 года природоохранная прокуратура совместно с работниками ГБУ «Дирекция ООПТ и лесного хозяйства Севастополя» провела обследование государственного природного ландшафтного заказника регионального значения «Мыс Айя».

В ходе проверки в акватории заказника вблизи берега выявлено маломерное судно. На его борту пятеро мужчин осуществляли вылов рыбы, что противоречит режиму особо охраняемой природной территории и является незаконным. В общей сложности на судне обнаружено 160 экземпляров рыб видов «окунь черноморский», «ставрида» и «мерланг», — говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры Севастополя.

По материалам проверки отдел дознания ОМВД России по Балаклавскому району возбудил уголовное дело за незаконный вылов водных биологических ресурсов на особо охраняемых природных территориях.

источник: «Севастопольская газета»