Севастопольские культурные учреждения в январе приняли около 700 тысяч гостей

Культурная жизнь Севастополя в январе была активной. В период новогодних праздников в городе ежедневно проходили концерты, спектакли и программы для семейной аудитории. Пока жители отдыхали, учреждения культуры продолжали работать, создавая праздничное настроение для горожан и гостей города. В целом за январь культурные учреждения города посетили порядка 700 тысяч человек.

С 1 по 10 января в Севастополе состоялось порядка 200 мероприятий. Театры, дворцы культуры, библиотеки, клубы и дома культуры подготовили концерты, спектакли, мастер-классы, интерактивные и познавательные программы. Мероприятия проходили как в городе, так и в сельской зоне.

17 января Севастополь впервые отметил общероссийский профессиональный праздник — День артиста. Это событие открыло юбилейный год, посвященный 150-летию Союза театральных деятелей России. К программе присоединились все городские театры, культурно-досуговые учреждения, библиотеки и Севастопольская детская школа искусств. В рамках Дня артиста состоялось более 20 мероприятий, которые посетили около 9 тысяч человек.

В конце месяца учреждения культуры города провели программы, посвященные Дню полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Во всех учреждениях культуры Севастополя прошло более 40 мероприятий, участниками которых стали около 3,5 тысячи человек.

Каждые выходные для жителей проводятся бесплатные мероприятия для всей семьи. В 15 сельских клубах и домах культуры регулярно организуются бесплатные кинопоказы при участии «Севастополь кино».

источник: пресс-служба Правительства Севастополя