Прием заявлений на участие в программе «Земский работник культуры» в Крыму продлен

Так, заявления об участии можно будет подать до 5 августа 2025 года. В программе теперь могут участвовать и выпускники организаций высшего и среднего профессионального образования.

Сергей Аксёнов напомнил, что в рамках данной программы работники сферы культуры, которые примут решение работать в сельских населенных пунктах, рабочих поселках и городах Республики Крым с числом жителей до 50 тыс. человек, смогут получить единовременную компенсационную выплату в размере 1 млн рублей.

Эта мера государственной поддержки реализуется с января текущего года по инициативе нашего Президента. На сегодняшний день в библиотечных и музейных учреждениях, детских школах искусств, культурно-досуговых учреждениях городов и районов Крыма есть 43 вакансии – от директора сельского дома культуры до педагогов, библиотекарей и балетмейстеров, – отметил Глава республики.

Заявления необходимо направлять в Проектный офис по реализации программы «Земский работник культуры» почтой по адресу 295017, г. Симферополь, ул. Киевская, 39, ГБОУВО РК «Крымский университет культуры, искусств и туризма» или на электронную почту kukiit@kukiit.ru. Проконсультироваться можно по телефону +7-3652-73-31-01 ежедневно с понедельника по пятницу с 09:00 до 13:00 и с 14:00 до 18:00 (кроме праздничных дней).

Более подробная информация опубликована на официальном сайте Министерства культуры РК в разделе «Программа «Земский работник культуры».

источник: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым