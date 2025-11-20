В 2025 году в РК по Пушкинской карте приобретено свыше 72,5 тыс. билетов

Пушкинская карта предоставляет молодым людям уникальную возможность приобщиться к богатому культурному достоянию, узнать больше о своей Родине, ее духовных ценностях, традициях и нравственных ориентирах, передаваемых через произведения искусства. Каждый год карта пополняется на 5 тысяч рублей, что дает возможность школьникам и студентам от 14 до 22 лет включительно бесплатно посещать по ней учреждения культуры по всей стране, – напомнил Глава Крыма.

Сергей Аксёнов отметил, что в 2025 году в республике было продано свыше 72,5 тыс. билетов в учреждения, работающие в данной сфере. «Алупкинскому дворцово-парковому музею-заповеднику присуждено звание лауреата Премии Министерства культуры РФ за вклад в развитие программы «Пушкинская карта». Это свидетельство успешной реализации федерального проекта в нашей республике», – поделился Глава Крыма.

В афишу Пушкинской карты с начала года было включено порядка 350 новых мероприятий по всей Республике Крым, в том числе выставки, спектакли, концерты, мастер-классы, экскурсии и другое.

В программе зарегистрировано более 50 различных учреждений культуры: от музеев и театров до филармонии и киноконцертных объединений. Сейчас на рассмотрении экспертного совета по включению в федеральный проект находятся две муниципальные библиотеки: Сакская городская библиотека имени Н.В. Гоголя и Ленинская центральная районная модельная библиотека, – сообщил Глава республики.

источник: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым