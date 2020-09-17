Севастопольские медики: эффективность вакцинации против гриппа достигает 98%

О том, что эффективность вакцинации против гриппа достигает 98%, сообщил главный внештатный специалист-эпидемиолог Департамента здравоохранения Сергей Грыга. Напомним, с 1 сентября в городе, как и во всей стране, началась иммунизационная кампания против гриппа, и обратился к горожанам с призывом сделать прививку.

Планируется вакцинировать около 60 процентов населения, то есть примерно 271 тысячу человек. Массовая вакцинация позволяет создать иммунную прослойку, необходимую, чтобы избежать эпидемии. Вакцина «Совигрипп», которой медики прививают севастопольцев, используется в городе четвёртый год, она хорошо себя зарекомендовала, у неё минимальные побочные действия. Также ожидаются поставки вакцин «Ультрикс» и «Флю-М», — сообщили в пресс-службе Правительства Севастополя.

По словам главного эпидемиолога города, в первую очередь при контактах с заражёнными страдают – за счёт сниженного иммунитета – люди старшего возраста, лица с хроническими заболеваниями и дети:

Лица с хроническими заболеваниями – это первые, кто страдает от вирусных инфекций, потому что хронические заболевания, даже находясь в стадии ремиссии, при попадании вируса, активизируются и происходит наслоение собственного заболевания на вирус, такие пациенты лечатся крайне тяжело. Плюс еще могут развиться сопутствующие заболевания, такие, как пневмония, и в этом случае медикам придется очень сильно постараться, чтобы вылечить человека.

Севастополь ожидает поставки первой партии вакцины от новой коронавирусной инфекции.

Прививки от коронавируса планируются на всей территории России. На данный момент мы ожидаем пробную партию для медицинских сотрудников инфекционных госпиталей, в которых лечат заболевших коронавирусной инфекцией или людей с подозрением на COVID-19. Вакцина, которая сейчас поступает в регионы, в равных долях распределена на все субъекты Российской Федерации. На сегодняшний день вакцинация поможет защитить наших медиков, избежать их заражения коронавирусной инфекцией. К сожалению, в Севастополе умер один из работавших с коронавирусом медицинских сотрудников. Кадры, которые у нас есть, сегодня на вес золота, поэтому мы будем их защищать в первую очередь, — заявил Сергей Крыга.

Главный эпидемиолог отметил, что вакцина прошла необходимые испытания, была опробована и зарегистрирована. В регионы её поставляют в замороженном состоянии при температуре -18 градусов. Условия для размещения и хранения вакцины в Севастополе есть.

Напомним, в Севастополе на сегодняшний день зарегистрированы 713 случаев заражения новой коронавирусной инфекции. 94 пациента заболели за последние пять дней. По статистике, около 10% пациентов переносят болезнь в тяжёлой форме, в основном это люди с хроническими заболеваниями.