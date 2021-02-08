Севастопольские недострои должны привести в порядок в течение месяца

В Севастополе, после трагедии в селе Орловка — здесь, провели инвентаризацию недостроев.

Есть понимание по недостроям, и нужно наводить порядок. По частным объектам необходимо выходить на собственника и принимать меры. По городским объектам прошу разобраться в течение месяца, а по всем остальным объектам в течение полугода навести в этом вопросе полный порядок. Все, что имеет потенциал к реализации рассмотреть вопрос передачи в муниципалитеты, пусть совместно с бизнесом реализуют эти объекты. Такие запросы от глав муниципалитетов были, — цитирует пресс-служба Правительстве Севастополя губернатора Михаила Развожаева.

По итогам проведенной инвентаризации выявлено в общей сложности 325 потенциально опасных объектов. Потенциально опасные объекты условно можно разделить на 3 категории – объекты, право собственности, на которые принадлежит городу – это 43 объекта. Объекты, находящиеся в частной собственности – 7 объектов. Объекты, информация о собственниках которых отсутствует, обладающие признаками бесхозяйного имущества – 256 объектов.

В состав объектов, обладающих признаками бесхозяйного имущества, входит: объекты незавершенного строительства – 43 объекта, аварийные объекты – 132 объекта, элементы благоустройства (остатки бетонных конструкций, бетонные плиты, блоки) – 17 объектов.

В отношении объектов, находящихся в собственности города, балансодержателями будут в срочном порядке осуществлены мероприятия по установлению ограждения и предотвращению несанкционированного доступа третьих лиц. Департаменту городского хозяйства дано поручение в случае нахождения бесхозяйных объектов в неудовлетворительном состоянии, не подлежащем восстановлению, осуществить работу по сносу объектов, в случае наличия собственника провести работу по привлечению собственников к административной ответственности, – заявил вице-губернатор Алексей Парикин.