Прямо сейчас:
Главная | Севастополь | Севастопольские парки и скверы приводят в порядок
Новости Республики
Севастопольские парки и скверы приводят в порядок
фото: пресс-служба Правительства Севастополя

Севастопольские парки и скверы приводят в порядок

Опубликовал: КрымPRESS в Севастополь 10:59 18.03.2025

В Севастополе начались весенние работы по высадке и обрезке деревьев и кустарников, уборке листвы и сорной растительности и озеленению.

Недавно мы высадили более 250 роз на площади 50-летия СССР, около площади Ушакова было высажено около 100 кустов роз. Также новые розы появились в Учкуевке и парке Победы, – цитирует пресс-служба Правительства Севастополя начальника производственно-технического отдела ГБУ «Парки и скверы» Екатерину Ефанову.

В парке имени Анны Ахматовой высаживают аризонский кипарис, тамарикс и лекоранскую акацию. Деревья размещают на склоне у моря и рядом с местами отдыха.

Жители просили озеленить места около лавочек, так как там не хватает тени в теплую погоду. Мы решили там посадить ленкоранскую акацию, которая цветет пушистыми ароматными цветами, – отмечает Екатерина Ефанова.

Первые три года молодые растения здесь будут на особом контроле, так как важно, чтобы они прижились. Здесь организован усиленный полив, удобрение почвы и подвязка с обработкой от вредителей  при необходимости.

Узнайте больше:  В Севастополе - более 150 вакансий для водителей с зарплатой до 100 тысяч рублей

В сквере Героев специальной военной операции сегодня также ведутся ремонтные работы – ремонтируют балясины сцены и лавочки, расположенные вокруг неё.

На этом участке нам понадобится несколько недель, чтобы закончить ремонтные работы, но будем ускоряться ведь впереди великий праздник – 80 лет Великой Победы.  Мы делаем свою работу – приводим любимый город в порядок, – отмечает начальник участка текущего ремонта ГБУ «Парки и скверы» Игорь Мишин.

Работы по озеленению выполняют сотрудники ГБУ «Парки и скверы».

источник: пресс-служба Правительства Севастополя 

голоса
Оцените материал
Просмотры: 8

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

0 комментариев
Новые
Старые Популярные
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии

С тегами: благоустройство Севастополя

благоустройство Севастополя

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ КРЫМА

реклама в крыму

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2025гг.

0
Оставьте комментарий! Напишите, что думаете по поводу статьи.x