Севастопольские парки и скверы приводят в порядок

Недавно мы высадили более 250 роз на площади 50-летия СССР, около площади Ушакова было высажено около 100 кустов роз. Также новые розы появились в Учкуевке и парке Победы, – цитирует пресс-служба Правительства Севастополя начальника производственно-технического отдела ГБУ «Парки и скверы» Екатерину Ефанову.
В парке имени Анны Ахматовой высаживают аризонский кипарис, тамарикс и лекоранскую акацию. Деревья размещают на склоне у моря и рядом с местами отдыха.
Жители просили озеленить места около лавочек, так как там не хватает тени в теплую погоду. Мы решили там посадить ленкоранскую акацию, которая цветет пушистыми ароматными цветами, – отмечает Екатерина Ефанова.
Первые три года молодые растения здесь будут на особом контроле, так как важно, чтобы они прижились. Здесь организован усиленный полив, удобрение почвы и подвязка с обработкой от вредителей при необходимости.
В сквере Героев специальной военной операции сегодня также ведутся ремонтные работы – ремонтируют балясины сцены и лавочки, расположенные вокруг неё.
На этом участке нам понадобится несколько недель, чтобы закончить ремонтные работы, но будем ускоряться ведь впереди великий праздник – 80 лет Великой Победы. Мы делаем свою работу – приводим любимый город в порядок, – отмечает начальник участка текущего ремонта ГБУ «Парки и скверы» Игорь Мишин.
Работы по озеленению выполняют сотрудники ГБУ «Парки и скверы».
источник: пресс-служба Правительства Севастополя
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