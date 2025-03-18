Севастопольские парки и скверы приводят в порядок

В Севастополе начались весенние работы по высадке и обрезке деревьев и кустарников, уборке листвы и сорной растительности и озеленению.

Недавно мы высадили более 250 роз на площади 50-летия СССР, около площади Ушакова было высажено около 100 кустов роз. Также новые розы появились в Учкуевке и парке Победы, – цитирует пресс-служба Правительства Севастополя начальника производственно-технического отдела ГБУ «Парки и скверы» Екатерину Ефанову.

В парке имени Анны Ахматовой высаживают аризонский кипарис, тамарикс и лекоранскую акацию. Деревья размещают на склоне у моря и рядом с местами отдыха.

Жители просили озеленить места около лавочек, так как там не хватает тени в теплую погоду. Мы решили там посадить ленкоранскую акацию, которая цветет пушистыми ароматными цветами, – отмечает Екатерина Ефанова.

Первые три года молодые растения здесь будут на особом контроле, так как важно, чтобы они прижились. Здесь организован усиленный полив, удобрение почвы и подвязка с обработкой от вредителей при необходимости.

В сквере Героев специальной военной операции сегодня также ведутся ремонтные работы – ремонтируют балясины сцены и лавочки, расположенные вокруг неё.

На этом участке нам понадобится несколько недель, чтобы закончить ремонтные работы, но будем ускоряться ведь впереди великий праздник – 80 лет Великой Победы. Мы делаем свою работу – приводим любимый город в порядок, – отмечает начальник участка текущего ремонта ГБУ «Парки и скверы» Игорь Мишин.

Работы по озеленению выполняют сотрудники ГБУ «Парки и скверы».

источник: пресс-служба Правительства Севастополя