Севастопольские пляжи активно готовят к пляжному сезону

По поручению Михаила Развожаева операторы городских пляжей усиленно готовят места отдыха к купальному сезону.

Если говорить в целом, у нас сейчас порядка 90% операторов пляжей заключили необходимые договоры и выполняют мероприятия, необходимые для получения деклараций ГИМС МЧС, без которых пляж не может быть допущен к сезону, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя заместителя начальника Управления благоустройства Департамента городского хозяйства Артура Умарова.

На пляже «Нахимовец» работы по подготовке к сезону выполнены на 90%. Здесь уже обследовали дно, сдали анализы воды и песка в Роспотребнадзор, сформировали штат спасателей, подали документы в ГИМС МЧС чтобы получить необходимые разрешения для работы летом, также покрасили спасательные вышки, кабинки для переодевания, основы теневых навесов, уборных и душей.

Благоустроить городские пляжи планируется к концу мая.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя