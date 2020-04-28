Севастопольские полицейские проверяют апартаменты, хостелы и гостевые дома

В течение дня севастопольские полицейские и сотрудники Департамента общественной безопасности Правительства города проверяли апартаменты, хостелы и гостевые дома в центре города, а также в районе бухты Казачьей.

Проверен ряд гостиниц, хостелов, которые предоставляют услуги аренды апартаментов и комнат для приезжих. Напомню, что с 28 марта по 1 июня в Севастополе новые бронирования запрещены. Все гостевые дома должны приостановить свою деятельность по приему новых постояльцев, за исключением людей, которые проживали до введения ограничений, а также тех, кто приезжает в город по командировке, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя начальника отдела по обеспечению коллегиальных органов по вопросам безопасности Департамента общественной безопасности Алексея Дашкина.

У постояльцев и руководителей гостиниц проверяют необходимые документы, в частности, регистрацию, командировочные удостоверения, данные о заселении.

В случае нарушений для юридических лиц предусмотрены штрафы от 100 до 300 тыс. рублей. Для индивидуальных предпринимателей – до 50 тыс. рублей. Суммы довольно внушительные. Надеюсь, люди понимают всю ответственность, — подчеркнул сотрудник Департамента общественной безопасности.

В ходе проверки нарушений в работе гостиниц и хостелов не выявлено. В них проживают строители, которые работают на городских объектах и приехали в Севастополь до введения ограничений.

Тем не менее, сигналы о заселении новых постояльцев поступают. Мы их будем проверять, — заявил Алексей Дашкин.

фото: пресс-служба Правительства Севастополя