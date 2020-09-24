Горячие новости
Главная | Новости Севастополя | Севастопольские росгвардейцы задержали дебошира: в баре разбушевался иностранец

crimeapress_news

Севастопольские росгвардейцы задержали дебошира: в баре разбушевался иностранец

Севастопольские росгвардейцы задержали дебошира: в баре разбушевался иностранец

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Севастополя 21:22 24.09.2020

Севастопольские росгвардейцы — сотрудники вневедомственной охраны — задержали пьяного иностранца, который отказывался оплачивать разбитое имущество бара.

Ночью, патрульный экипаж группы задержания вневедомственной охраны Росгвардии, в составе сержантов полиции Ильи Черняева и Сергея Казарчука, находясь на маршруте патрулирования, получил сообщение о хулиганском поведении одного из посетителей развлекательного учреждения.   На месте инцидента правоохранители выяснили, что гость города-героя, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, вступив в конфликт с администратором бара, разбил дорогостоящее музыкальное оборудование, принадлежащее заведению. Со слов очевидцев, он сделал это намеренно. Возместить причиненный ущерб мужчина отказался. Сумма ущерба составила около 60 тысяч рублей, — рассказали детали истории в пресс-службе Главного Управления Росгвардии по Республике Крым и городу Севастополю (г. Севастополь).

Сотрудники Росгвардии, установив личность правонарушителя, выяснили, что им оказался 42-летний гражданин одной из стран Европы. Росгвардейцы задержали и  доставили мужчину в районное отделение полиции для дальнейшего разбирательства.

Севастопольские росгвардейцы задержали дебошира: в баре разбушевался иностранец

Комментарии для сайта Cackle

Loading...

Загрузка...
Реклама в Крыму. Разместим Ваши СТАТЬИ и РЕКЛАМНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. Включайтесь!

СИ "КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015.

Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Электронная почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон редакции: +7 (978) 977 47 96. Новости Крыма - КрымPRESS, 2015 - 2020 гг.