Севастопольские росгвардейцы задержали дебошира: в баре разбушевался иностранец

Севастопольские росгвардейцы — сотрудники вневедомственной охраны — задержали пьяного иностранца, который отказывался оплачивать разбитое имущество бара.

Ночью, патрульный экипаж группы задержания вневедомственной охраны Росгвардии, в составе сержантов полиции Ильи Черняева и Сергея Казарчука, находясь на маршруте патрулирования, получил сообщение о хулиганском поведении одного из посетителей развлекательного учреждения. На месте инцидента правоохранители выяснили, что гость города-героя, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, вступив в конфликт с администратором бара, разбил дорогостоящее музыкальное оборудование, принадлежащее заведению. Со слов очевидцев, он сделал это намеренно. Возместить причиненный ущерб мужчина отказался. Сумма ущерба составила около 60 тысяч рублей, — рассказали детали истории в пресс-службе Главного Управления Росгвардии по Республике Крым и городу Севастополю (г. Севастополь).