Севастопольские рыбопромышленники могут претендовать на субсидии для развития производства

В Севастополе стартовал прием документов на предоставление субсидий рыбопромышленным предприятиям с 5 по 14 мая 2025 года.

Субсидии предоставляются на возмещение части затрат по двум направлениям:

1. Поддержание технического состояния судов и судового оборудования, сюда относится: ремонт, модернизация, обновление, оснащение ранее не эксплуатируемым оборудованием, техническое обслуживание и надзор.

2. Приобретение и установка оборудования, в том числе: холодильного, рыбоперерабатывающего, упаковочного, приобретение спецавтотранспорта, в том числе по импорту (ранее не эксплуатируемого).

Для участия в конкурсном отборе необходимо оформить усиленную квалифицированную электронную подпись и обеспечить доступ в систему «Электронный бюджет».

Подробная информация о программе субсидирования, условиях участия и необходимых документах размещена на официальном сайте Правительства Севастополя по ссылке и на Портале предоставления мер финансовой государственной поддержки по ссылке.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя