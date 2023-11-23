Севастопольские садовые товарищества «Каравай» и «Афганец» теперь с хорошим подъездом

Участок дороги между садовыми товариществами «Каравай» и «Афганец» протяжëнностью 509 метров отремонтировали в Севастополе. Подрядчик выполнил ликвидацию просадок, устройство основания, выравнивающего и верхнего слоëв асфальтобетонного покрытия, укрепление обочин. К ремонту дороги приступили в середине октября, работы завершены досрочно. Большую роль в этом сыграли благоприятные погодные условия, позволяющие работать в осенне-зимний период, объект уже введён в эксплуатацию.

Автомобильная дорога является подъездной к садовым товариществам, к нам обращались жители с просьбой включить еë в план по ремонту. Работы были выполнены в кратчайшие сроки, – цитирует пресс-служба Правительства Севастополя заместителя директора дирекции по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры Александра Ширяева.

Подробная информация по всем объектам ремонта доступна на интерактивной карте национального проекта «Безопасные качественные дороги», которая наглядно демонстрирует ход работ и промежуточные итоги реализации нацпроекта.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя