Севастопольские семьи могут получить региональный маткапитал
Севастопольские семьи могут получить региональный маткапитал
Опубликовал: КрымPRESS в Севастополь 11:19 19.05.2026

В рамках нацпроекта «Семья» севастопольские семьи могут получить региональный материнский капитал. Так, маткапитал получила семья Оксаны Долганиной. О существовании региональной поддержки Оксана узнала совершенно случайно в социальных сетях.

Я решила уточнить про эту выплату у других родителей, чтобы убедиться, что это не ловушка. Мамочки подтвердили: они получали эту выплату еще раньше. Правда, тогда сумма была около 100 тысяч рублей — это было в 2020 или 2021 году. Сейчас сумма проиндексирована и составляет 148 677 рублей, — рассказывает Оксана.

Глава семейства работает операционным менеджером в отеле, сама Оксана — самозанятая, мастер маникюра. Процедура подачи документов оказалась максимально простой и удобной. Через Госуслуги подтянулись данные о детях, супруги прикрепили необходимые справки.

Полученная сумма стала для семьи приятным подспорьем. Как и положено, в первую очередь подумали о детях. У сына была заветная мечта — электросамокат, подходящий по возрасту. Дочь давно просила хорошую электрическую швейную машинку, чтобы заниматься любимым делом на качественном оборудовании. Обе мечты были исполнены. Остаток средств семья решила потратить рационально — доложили на уже имеющийся депозит.

Напомним, подать заявление на выплату можно любым удобным способом:

