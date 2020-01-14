Севастопольские сотрудники ГИБДД подвели итоги программы «Стратегия Ноль»

Главная задача программы «Стратегия Ноль» — не допустить гибели детей на дорогах Севастополя. Итоги её реализации в 2018 и 2019 годах таковы:

Детальный анализ детского дорожно-транспортного травматизма, проведенный сотрудниками ГИБДД по итогам 12 месяцев 2019 года показал, что большему риску попасть в ДТП подвержены дети в возрасте от 7 до 11 лет, самое аварийное время суток – с 12.00 до 13.00 и с 15.00 до 20.00 часов, больше всего ДТП зафиксировано в Гагаринском и Ленинском районах. Причем, в Гагаринском районе в 75% ДТП травмы получили юные пешеходы.

54% от общего числа ДТП с несовершеннолетними составили дети-пешеходы, причем 24 ребенка пострадали по вине водителей, в том числе 18 при переходе дороги по пешеходному переходу, 23 – по собственной неосторожности, нарушив Правила дорожного движения.

40% от общего числа ДТП с несовершеннолетними — дети-пассажиры транспортных средств. В автомобилях, водители которых стали виновниками ДТП, пострадал 21 ребенок. Кроме этого, среди травмированных детей-пассажиров 4 ребенка находились в салоне автомобиля без детского удерживающего устройства, 10 – получили травмы при падении в салоне маршрутных транспортных средств.

12 детей были травмированы в дворовых территориях и жилых зонах, на автодорогах Симферополь-Бахчисарай-Севастополь и Ялта-Севастополь произошло по 2 ДТП с участием детей-пассажиров. На проспектах Героев Сталинграда и Генерала Острякова, а также на Фиолентовском шоссе зарегистрировано по 3 ДТП с несовершеннолетними участниками дорожного движения.

Госавтоинспекция напоминает, что юные пешеходы – самые уязвимые участники дорожного движения. Именно они чаще всего становятся участниками дорожно-транспортных происшествий по собственной неосторожности. Поэтому важной по актуальности остается рекомендация от Госавтоинспекции – дети до 10 лет находиться на дороге без сопровождения взрослых не должны!