Севастопольские ведущие инженеры-лаборанты обеспечивают экологическую безопасность города. Как?
фото: пресс-служба Правительства Севастополя

Опубликовал: КрымPRESS в Севастополь 11:14 04.02.2026

Экологическая безопасность Севастополя во многом зависит от кропотливой работы специалистов химико-аналитической лаборатории государственного учреждения «Экоцентр». Ежедневно специалисты химико-аналитической лаборатории анализируют десятки проб объектов окружающей среды, обеспечивая  контроль за состоянием  воздуха, почв и водных объектов региона.

Одна из таких специалистов — Альбина Шамгуллина, которая уже девять лет работает в в сфере лабораторных исследований, четыре из которых — в Экоцентре Севастополя. Ее рабочий день проходит за высокоточными приборами, определяющими химический состав проб с точностью до тысячных долей миллиграмма.

Очень люблю свою работу. Ежедневно работаю на современных приборах, которые помогают проводить исследования проб атмосферного воздуха, почв и вод. Считаю свою профессию важной: от оперативности и точности наших результатов напрямую зависит своевременное выявление возможных экологических нарушений, — поделилась Альбина.

В лабораторию ежедневно поступают пробы, отобранные совместно с инспекторами Севприроднадзора на территории города. Альбина и специалисты проводят лабораторные исследования на содержание сульфатов, нитритов, хлоридов, нитратов, а также массовую концентрацию гербицидов и других потенциально опасных веществ в доставленных пробах. Каждое лабораторное исследование требует соблюдения строгой методики и занимает значительную часть рабочего времени.

Лабораторный мониторинг — это основа объективной экологической оценки. Без точных данных невозможно ни выявить источник загрязнения, ни принять обоснованные управленческие решения, ни привлечь нарушителей к ответственности. Работа специалистов лаборатории— невидимый, но важный элемент системы экологического контроля города.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя 

