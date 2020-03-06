Севастопольские виноградари закладывают саженцы винограда

На одном из севастопольских агрохозяйств 5 марта закладывали саженцы винограда сорта Пино Нуар. В 2019 году Правительством Севастополя предприятию оказана финансовая поддержка на компенсацию части затрат на закладку и уход за молодыми виноградниками в сумме более 13,78 млн рублей, а также 4 млн рублей на модернизацию и обновление сельхозтехники.

В этом году мы закладываем молодую лозу 11 различных сортов. Помимо Пино Нуар, который вы видите на этом участке, будут высажены сорта Каберне, Мерло, Шардоне, Санджовезе, Сэра, Рислинг, Мускат и других. Такой ассортимент позволяет нам повысить конкурентоспособность на рынке технического винограда. Мы реализуем свой виноград винодельческим предприятиям Севастополя и Крыма. Кроме того, как участники приоритетного проекта «Терруар Севастополь», мы планируем строительство собственной винодельни, на которой хотим производить собственные, уникальные вина. Безусловно, меры господдержки очень помогают нам в реализации всех наших бизнес-проектов, – цитирует пресс-служба Правительства Севастополя главу крестьянского фермерского хозяйства Дмитрия Власова.

Этой весной на полях данного крестьянского фермерского хозяйства будет заложено 180 тысяч саженцев. В течение 2020 года в хозяйстве планируют высадить новую лозу на 38 га. Всего на севастопольских предприятиях в 2020 году планируется заложить не менее 200 га новых виноградников.

Благодаря государственной субсидии, выделяемой для компенсации 80% затрат на закладку и уход за многолетними насаждениями, предприятия региона постоянно расширяют площади виноградников. В 2019 году севастопольские предприятия получали субсидии как на закладку и уход за многолетними плодовыми насаждениями и виноградниками, так и на обновление и модернизацию сельхозтехники, — рассказала главный специалист-эксперт отдела виноградарства, винодельческой, пищевой и перерабатывающей промышленности Департамента сельского хозяйства Яна Нестурх.

фото: пресс-служба Правительства Севастополя