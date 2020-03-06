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Севастопольские виноградари закладывают саженцы винограда

Севастопольские виноградари закладывают саженцы винограда

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Севастополя 20:19 06.03.2020

На одном из севастопольских агрохозяйств 5 марта закладывали саженцы винограда сорта Пино Нуар. В 2019 году Правительством Севастополя предприятию оказана финансовая поддержка на компенсацию части затрат на закладку и уход за молодыми виноградниками в сумме более 13,78 млн рублей, а также 4 млн рублей на модернизацию и обновление сельхозтехники.

В этом году мы закладываем молодую лозу 11 различных сортов. Помимо Пино Нуар, который вы видите на этом участке, будут высажены сорта Каберне, Мерло, Шардоне, Санджовезе, Сэра, Рислинг, Мускат и других. Такой ассортимент позволяет нам повысить конкурентоспособность на рынке технического винограда. Мы реализуем свой виноград винодельческим предприятиям Севастополя и Крыма. Кроме того, как участники приоритетного проекта «Терруар Севастополь», мы планируем строительство собственной винодельни, на которой хотим производить собственные, уникальные вина. Безусловно, меры господдержки очень помогают нам в реализации всех наших бизнес-проектов, – цитирует пресс-служба Правительства Севастополя главу крестьянского фермерского хозяйства Дмитрия Власова.

Севастопольские виноградари закладывают саженцы винограда Севастопольские виноградари закладывают саженцы винограда Севастопольские виноградари закладывают саженцы винограда Севастопольские виноградари закладывают саженцы винограда

Этой весной на полях данного крестьянского фермерского хозяйства будет заложено 180 тысяч саженцев. В течение 2020 года в хозяйстве планируют высадить новую лозу на 38 га. Всего на севастопольских предприятиях в 2020 году планируется заложить не менее 200 га новых виноградников.

Благодаря государственной субсидии, выделяемой для компенсации 80% затрат на закладку и уход за многолетними насаждениями, предприятия региона постоянно расширяют площади виноградников. В 2019 году севастопольские предприятия получали субсидии как на закладку и уход за многолетними плодовыми насаждениями и виноградниками, так и на обновление и модернизацию сельхозтехники, — рассказала главный специалист-эксперт отдела виноградарства, винодельческой, пищевой и перерабатывающей промышленности Департамента сельского хозяйства Яна Нестурх.

фото: пресс-служба Правительства Севастополя

Севастопольские виноградари закладывают саженцы винограда

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