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соблюдать запрет на посещение лесов
фото: пресс-служба Правительства Севастополя

Севастопольские власти призывают соблюдать запрет на посещение лесов

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Севастополя 19:55 21.08.2020

Напомним, в настоящее время на территории Севастополя действует пятый класс пожарной опасности. Местные власти призывают с пониманием отнестись к запрету посещения лесов.

Быть аккуратными: не оставлять окурки, мусор, стеклянные бутылки, которые могут быть причиной возгорания. Наши леса находятся в границах населенных пунктов. Давайте будем не только беречь природу, но свои жизни и здоровье, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя начальника Главного управления экологии и природных ресурсов Севастополя Юлию Гаврилову.    

В целом же, на данный момент гражданам в принципе запрещается посещать леса, в том числе на машинах, за исключением организованных мест отдыха. Установлены дополнительные требования пожарной безопасности, в том числе запрет на разведение костров, проведение сельскохозяйственных палов, сжигание мусора, запуск пиротехнических изделий, приготовление пищи на открытом огне.

Севастопольские власти призывают соблюдать запрет на посещение лесов

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