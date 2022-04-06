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Севастопольские волонтеры готовятся помогать в голосовании по благоустройству территорий
фото: пресс-служба Правительства Севастополя

Севастопольские волонтеры готовятся помогать в голосовании по благоустройству территорий

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Севастополя 21:11 06.04.2022

В Севастополе началась подготовка волонтеров для помощи в проведении голосования по формированию комфортной городской среды. Участие в работе примут 197 добровольцев.  В рамках серии инструктажей волонтерам расскажут о проекте, основах добровольческой деятельности, функционале и специфике работы.

Мы рассказали ребятам основы работы с гражданами, как с ними общаться, реагировать на негатив, объяснили механизм работы волонтера, прошлись по скрипту и поощрениям по окончанию проекта, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя начальника отдела поддержки и развития добровольчества Анастасию Чуянову.

Рейтинговое голосование по отбору общественных территорий, подлежащих благоустройству в 2023 году, пройдет на сайте федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» с 15 апреля по 31 мая.

В задачи волонтерского корпуса входит привлечение севастопольцев к голосованию, предоставление жителям муниципальных образований возможности сделать свой выбор «на месте», информирование граждан о результатах федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» в муниципальных образованиях и планируемых к благоустройству объектах.

Я на протяжении двух лет занимаюсь добровольческой деятельностью и вижу, как с каждым годом Севастополь становится лучше. Я хочу и буду продолжать помогать в его развитии, чтобы он был комфортным для каждого жителя. Я люблю общаться с людьми, поэтому мне было бы интересно стоять на точках и рассказывать о цели этого проекта и привлекать жителей участвовать в голосовании, — отмечает волонтер София Тарнавская. 

Напомним, с 15 марта в Севастополе проходит обсуждение с жителями вариантов благоустройства 34 общественных пространств в десяти муниципальных образованиях города. Уже состоялась 21 встреча, до 15 апреля планируется провести еще 13

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