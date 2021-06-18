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Севастопольские врачи - в топе лучших докторов России
фото: пресс-служба Правительства Севастополя

Севастопольские врачи — в топе лучших докторов России

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Севастополя 13:22 18.06.2021

Двое докторов из Севастополя стали победителями Всероссийского конкурса врачей. Итоги конкурса 16 июня 2021 года подвела Центральная конкурсная комиссия Министерства здравоохранения Российской Федерации.

Всего на третий этап Всероссийского конкурса врачей в 2021 году поступило 609 работ из 58 субъектов Российской Федерации и 8 федеральных органов исполнительной власти. Заведующий детским хирургическим отделением, врач-детский хирург «Городской больницы № 5 — Центра охраны здоровья матери и ребенка» Василий Игнатьев занял третье место в номинации «Лучший хирург». Врач-эндокринолог отделения специализированной медицинской помощи поликлиники № 2 «Городской больницы № 1 им. Н.И. Пирогова» Светлана Ищук заняла третье место в номинации «Лучший эндокринолог», — сообщили в пресс-службе Правительства Севастополя.

Напомним, в Севастополе реализуется региональная программа «Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения кадрами». Цель региональной программы – увеличить численность врачей, работающих в государственных медицинских организациях, а также внедрить систему непрерывного образования медицинских работников, в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий.

В Севастополе реализуется также программа по целевому обучению: студенты обучаются в лучших медицинских вузах России, а по окончании будут трудоустроены в медучреждения города. Планируется развивать и севастопольское медицинское училище, увеличивать количество выпускников.

Чтобы медицинские работники оставались в государственных медучреждениях, принят целый ряд мер социальной поддержки. Например, предлагаются единовременные компенсационные выплаты врачам и фельдшерам в возрасте до 50 лет. Поддержка оказывается и студентам медицинских образовательных учреждений.

Севастопольские врачи - в топе лучших докторов России

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