О том, что севастопольских медиков обеспечат противочумными костюмами, сообщил вице-губернатор Александр Кулагин.

Мы работаем над тем, чтобы у медиков был не снижаемый месячный запас средств индивидуальной защиты. Кроме того, заключен контакт на приобретение двух тысяч многоразовых противочумных костюмов, каждый из которых после дезинфекции можно использовать 50 раз, — цитирует чиновника пресс-службе Правительства Севастополя.

В настоящее время под борьбу с коронавирусом в Севастополе задействована инфекционная больница и городская больница №9. Суммарно это — 465 коек.

Сегодня в инфекционной больнице 138 коек с кислородом и еще 12 в боксах, которые при необходимости будут задействованы. В наличие 49 аппаратов ИВЛ. В ближайшее время ожидаем поставки дополнительных аппаратов, — уточнил вице-губернатор Севастополя.

С начала года в Севастополе под наблюдением находилось 7566 человек, снято с наблюдения по завершению карантина 6592 человека. С начала года в городскую инфекционную больницу госпитализировано 291 человек, выписано 152. В настоящий момент в стационаре находится 139 человек. За весь период коронавирусом в Севастополе заболело 36 человек, в настоящее время в стационаре находятся 29 человек, семь выписано.