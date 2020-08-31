Севастопольских педагогов протестировали на COVID-19

О том, что севастопольских педагогов перед началом учебного года протестировали на COVID-19, сообщил директор Департамента здравоохранения города Сергей Шеховцов.

По спискам, составленным Департаментом образования и науки, проведено тестирование 4853 сотрудников сферы образования. Это 100% списка. У всех на сегодняшний день результат отрицательный, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя чиновника.

Директор Департамента образования Елена Богомолова сообщила, что к учебному году готовы все 178 образовательных организаций — получены все соответствующие документы:

В каждом классе было проведено родительское собрание и родителям доводилось под роспись, как будет организован процесс.

По словам директора Департамента образования, сегодня все школы полностью обеспечены дезинфицирующими средствами, термометрами, масками и перчатками. Докупаются рециркуляторы воздуха.

В школах и детских садах были проведены капитальные и текущие ремонты.

1 сентября торжественная линейка состоится для первых и одиннадцатых классов.