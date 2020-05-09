Севастопольский «Доброволец» чтит память павших героев

9 мая депутаты Совета Балаклавского МО отдали дань памяти героям, павшим, защищая Севастополь.

Руководитель Общественного Движения «Доброволец» Дмитрий Голиков, совместно с директором Департамента территориального развития правительства Севастополя Сергеем Бездольным возложил цветы к Обелиску памяти грузинских воинов, отдавших свои жизни на подступах к Балаклаве и Обелиску на высоте Горная — символу героизма, стойкости и доблести советских воинов.

Фото: пресс-служба ОД «Доброволец».