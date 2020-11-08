Севастопольский «Доброволец» и его соратники спешат на помощь

Кто-то скажет: «простая жизненная история», добавив про «мир – жесток» или наоборот, «мир не без добрых людей». Кто-то усмотрит в этом «пиар». Кто-то возмутится, «чего ж это официальные соцслужбы и медицина бездействуют»… Официально, в Севастополе проживает 20 тысяч инвалидов. Из них – почти полторы тысячи – дети. По информации Департамента труда и соцзашиты, 2 тысячи взрослых инвалидов – работающие. А вот большинство… эти люди, как никто другой, нуждаются во внимании, заботе, помощи. Поэтому деятельность волонтеров-общественников – не подменяет «официальные» соцслужбы, а дополняет. И вообще, каждая «простая жизненная история» инвалидов – полна боли, борьбы и надежды. Мы уже не раз рассказывали о работе и заботах новой общественной организации инвалидов Байдарской долины. Вместе с активом Общественного Движения «Доброволец», эти люди оказывают бескорыстную помощь. Рассказывает сопредседатель, координатор ОД «Доброволец» Елена Солдатова:

Старый дом с толстыми стенами на самой окраине Северной стороны Севастополя, как символ оставшегося на обочине жизни лежачего инвалида… С Александром мы познакомились в процессе реализации проекта «Прямая Линия Президента» — обещали вернуться. И вернулись. Вернулись с Андреем Фоминым — руководителем новой активной Организации инвалидов Байдарской долины. Саша 10 лет недвижим, грозный диагноз на фоне отравления солями тяжёлых металлов приковал молодого человека к постели. Он и его Мама — маленькая худенькая женщина, пытающаяся толкать неудобную коляску с сыном по ухабам старенькой улочки и одиночество и безнадёжность, которая явно читается в их глазах. Была хорошая активная коляска, но в Москве, куда Саша, будучи ещё более оптимистично настроенным на жизнь, ездил по делам, коляску украли… Украли нелюди, которые просто выкинули из неё инвалида и забрали средство передвижения! Саша вернулся и искорка надежды потухла. И лежит он дома — заложник стен и болезни.

Как общественники узнали о беде Александра – не важно, как и то, какую «реакцию» в тех же соцсетях получит такая забота – внимание к конкретному человеку, оказание конкретной помощи здесь и сейчас.

Мы долго общались… Андрей Фомин пообещал сделать всё возможное для Александра. И сделаем! И знаете, что самое главное? Главное, что к Саше вернулась Надежда! Надежда и понимание, что он не брошен. И это стоит всех колясок мира. Будем поддерживать этого молодого человека — вернём уверенность, что мир за стенами его дома не страшен и не чёрств. Пусть каждый из нас найдёт в сердце место для того, кому искорка этого тепла — единственная отдушина, — рассказала Елена Солдатова.