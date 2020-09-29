Севастопольский «Доброволец»: мелочей в работе не бывает, как и «детских» или «недетских» вопросов

Севастопольское Общественное Движение «Доброволец», по просьбе жителей дома №24 по улице Молодогвардейцев в Балаклаве организовал доставку песка для песочницы на детской площадке. Казалось бы, общественники занимаются «взрослыми» проблемами: помощью ветеранам и инвалидам, продуктовым обеспечением, социальными проектами, постоянно контактирует с горожанами…

Именно в таких контактах, в диалогах определяются «болевые точки», темы для поиска решений. Соответственно и деления на «детские» и «недетские» вопросы нет и в помине. Мелочей в работе общественников нет. Просили балаклавцы помочь с песочницей, результат не заставил ждать.

Впереди ещё много тёплых осенних деньков, и детвора с удовольствием будет играть в чистом просеянном речном песочке, вместо горстки мелкой щебёнки, которую сегодня заменили. Местные жители организовались для разгрузки и переноски песка. За последний год двор заметно преобразился (новые детские площадки — игровая и спортивная) и этот маленький штрих завершил создание комфортной среды для детей и их мам, — сообщает пресс-служба ОД «Доброволец».

Как подчеркнул лидер Общественного Движения, депутат Совета Балаклавского МО Дмитрий Голиков, обратная связь — самый главный элемент в работе «Добровольца».

Фото: пресс-служба ОД «Доброволец».