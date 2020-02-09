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Севастопольский «Доброволец» наладил диалог между балаклавцами и «Севавтодором»

Севастопольский «Доброволец» наладил диалог между балаклавцами и «Севавтодором»

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Севастополя 20:26 09.02.2020

В Балаклаве на улице Молодогвардейцев стартует дорожный ремонт… А началось все с конфликта. Недостаток информации о ходе планируемых работ вызвал множество вопросов у жителей, которые успели дойти до всевозможных инстанций. Вплоть до Администрации Президента. Точки над «И» расставило общее собрание жителей улицы, инициированное руководством «Севавтодора», которое прошло совместно с депутатами Совета Балаклавского МО Дмитрием Голиковым (лидер ОД «Доброволец») и Виталием Аржевикиным (руководитель балаклавского «Боевого Братства»), привело к полному пониманию между горожанами и исполнителями дорожных работ. Об этом сообщает пресс-служба Общественного Движения «Доброволец».

Севастопольский «Доброволец» наладил диалог между балаклавцами и «Севавтодором»

Этот эпизод наглядно иллюстрирует, что конструктивный диалог и доверие людей — важные составляющие решения любых вопросов.  Жители улицы Молодогвардейцев в Балаклаве готовятся к скорому началу дорожных работ. Не решенных вопросов больше нет.

Севастопольский «Доброволец» наладил диалог между балаклавцами и «Севавтодором»

Фото: ОД «Доброволец».

Севастопольский «Доброволец» наладил диалог между балаклавцами и «Севавтодором»

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