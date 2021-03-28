Севастопольский «Доброволец» налаживает связи с крымскими волонтерами и готовит новый проект

Севастопольское Общественное Движение «Доброволец» готовит новый социальный проект – «Дом для вещей». Это новое совместное начинание с крымскими волонтерами

Недавно познакомился с интересными крымскими друзьями! Это организации «Добро Мира — Волонтеры Крыма» – учредитель Наталья Мартынец и «За трезвый Крым» – уполномоченный представитель фонда Иван Смирнов. Сегодня, благодаря им, совместно, прорабатываем серьезный проект — «Дом для вещей» на территории Севастополя. Бесплатные вещи для нуждающихся людей. Уже нашли помещение, готовимся к открытию! Байдарская долина, встречай, — рассказал лидер ОД «Доброволец» Дмитрий Голиков.

С деятельностью фонда «За трезвый Крым» в Севастополе уже ознакомились. А вот общественная организация «Добро Мира – Волонтеры Крыма» больше известна в Республике Крым. Она реализует социально значимые проекты, направленные на помощь незащищенным слоям населения. Волонтеры помогают детским домам, интернатам, реабилитационным центрам, участвуют в благоустройстве городов, проводят фестивали (один из самых известных – симферопольский «Пикник Добра»), помогают книгами сельским библиотекам. Один из проектов (к которому в Севастополе и подключается «Доброволец») – «Дом для вещей». Это и склад вещей для нуждающихся, многофункциональные контейнеры по сбору вещей и гуманитарной помощи, и бесплатная раздача одежды, обуви, детских принадлежностей малозащищенным слоям населения.