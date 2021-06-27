Севастопольский «Доброволец»: погорельцам в селе Широкое нужна помощь

Беда в село Широкое, что в Байдарской долине, пришла ночью. Из сводки МЧС:

26 июня, в 3:07 в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по городу Севастополю поступило сообщение, что в селе Широкое горит дом. По указанному адресу выдвинулись силы МЧС России: два отделения 4-й пожарно-спасательной части. По прибытии установлено, что горит частный двухэтажный дом. Угрозы распространения нет. На тушение подан один ствол высокого давления. Площадь пожара составила 80 квадратных метров. Погибших, пострадавших нет. Причины и обстоятельства устанавливаются.

К счастью, на пожаре никто не пострадал. Но дом сгорел. Семья Дворецких потеряла в одночасье все: вещи, деньги, документы. А главное, вся жизнь теперь разделена на «до» и «после» пожара, «до» большой беды и «после» большой беды. На помощь пришел Севастопольский «Доброволец». Но это тот случай, когда любой отклик – необходимость.

Пришла беда в семью хороших людей. Село Широкое, Байдарская долина. Вчера сгорел дом, сгорел, как говориться, дотла… Ночью произошёл пожар, слава Богу, успели выскочить сами и вынести из дома свою внучку… Потеряли почти все — документы, деньги, вещи… Я от себя хочу помочь этим людям и прошу друзей, по возможности их поддержать. Дворецкая Татьяна Анатольевна и Дворецкий Александр Иванович карта РНКБ 2200 0210 6994 3652 телефон +7 978 750 50 68, — написал на своей странице в Facebook лидер Общественного Движения «Доброволец» Дмитрий Голиков.

Общественники просят откликнуться всех неравнодушных. Погорельцам нужно помочь! А Севастополь своих не бросает.

Фото: со страницы в Facebook Д.Голикова.