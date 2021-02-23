Севастопольский «Доброволец» поздравляет с Днем защитника Отечества

Севастопольское Общественное Движение «Доброволец» от души поздравляет сильную половину человечества с замечательным февральским праздником, призванным чествовать настоящих мужчин!

Желаем Вам быть надёжной поддержкой родным и близким, радоваться жизни во всех её проявлениях, демонстрировать в трудных ситуациях волю, выдержку и стремление к победе. Будьте здоровы, любимы и успешны!

ОД «Доброволец», 23 февраля 2021 г.