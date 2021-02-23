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Севастопольский «Доброволец» поздравляет с Днем защитника Отечества

Севастопольский «Доброволец» поздравляет с Днем защитника Отечества

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Севастополя 12:46 23.02.2021

Севастопольское Общественное Движение «Доброволец» от души поздравляет сильную половину человечества с замечательным февральским праздником, призванным чествовать настоящих мужчин!

Желаем Вам быть надёжной поддержкой родным и близким, радоваться жизни во всех её проявлениях, демонстрировать в трудных ситуациях волю, выдержку и стремление к победе. Будьте здоровы, любимы и успешны!

 ОД «Доброволец», 23 февраля 2021 г.

Севастопольский «Доброволец» поздравляет с Днем защитника Отечества

Севастопольский «Доброволец» поздравляет с Днем защитника Отечества

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