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Севастопольский «Доброволец» поздравляет с Международным женским днем!

Севастопольский «Доброволец» поздравляет с Международным женским днем!

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Севастополя 15:18 08.03.2021

Общественное Движение «Доброволец» сердечно поздравляет с Праздником Весны и Женственности – Международным женским днем 8 Марта.

Милые дамы! Поздравляем вас с этим замечательным праздником! Пусть улыбки освещают ваши лица, пусть у вас в душе всегда будет радость и гармония! А этот весенний праздник подарит нежность и любовь! Пусть осуществляются все мечты, а родные и близкие всегда будут рядом, — от имени всей сильной и мужественной «половины» севастопольского «Добровольца» обратился лидер Общественного Движения Дмитрий Голиков.

Севастопольский «Доброволец» поздравляет с Международным женским днем!

Севастопольский «Доброволец» поздравляет с Международным женским днем!

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