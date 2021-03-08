Севастопольский «Доброволец» поздравляет с Международным женским днем!

Общественное Движение «Доброволец» сердечно поздравляет с Праздником Весны и Женственности – Международным женским днем 8 Марта.

Милые дамы! Поздравляем вас с этим замечательным праздником! Пусть улыбки освещают ваши лица, пусть у вас в душе всегда будет радость и гармония! А этот весенний праздник подарит нежность и любовь! Пусть осуществляются все мечты, а родные и близкие всегда будут рядом, — от имени всей сильной и мужественной «половины» севастопольского «Добровольца» обратился лидер Общественного Движения Дмитрий Голиков.