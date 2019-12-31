Севастопольский «Доброволец» поздравляет с Новым годом!

Севастопольское Общественное Движение «Доброволец» от всей души поздравляет всех горожан, всех своих друзей, партнеров, соратников, активистов-общественников, всех неравнодушных и чутких сердцем с наступающим Новым годом!
Дорогие друзья!
С наступающим 2020 годом!
Пусть счастье не покидает ваши дома, пусть в ваших сердцах всегда живёт доброта, делитесь ей и получайте назад. Цените любовь и дружбу. Пусть друзья, родные, любимые будут здоровы и счастливы. Пусть в новом году осуществятся все мечты.
Общественное Движение «Доброволец».
Лидер ОД «Доброволец» Дмитрий Голиков лишь добавил к этому:
Пролетел ещё один год… Пролетело ещё одно десятилетие… Пусть там останутся все наши неприятности и беды. Впереди нас ждёт непростое, но я уверен, очень интересное время! В Новом году, желаю всем успеха, процветания и благополучия! Здоровья нам и нашим семьям! Ура!