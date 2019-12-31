Севастопольский «Доброволец» поздравляет с Новым годом!

Севастопольское Общественное Движение «Доброволец» от всей души поздравляет всех горожан, всех своих друзей, партнеров, соратников, активистов-общественников, всех неравнодушных и чутких сердцем с наступающим Новым годом!

Дорогие друзья!

С наступающим 2020 годом!

Пусть счастье не покидает ваши дома, пусть в ваших сердцах всегда живёт доброта, делитесь ей и получайте назад. Цените любовь и дружбу. Пусть друзья, родные, любимые будут здоровы и счастливы. Пусть в новом году осуществятся все мечты.

Общественное Движение «Доброволец».

Лидер ОД «Доброволец» Дмитрий Голиков лишь добавил к этому: