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Севастопольский «Доброволец» поздравляет с Первомаем!

Севастопольский «Доброволец» поздравляет с Первомаем!

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Севастополя 13:12 01.05.2021

Севастопольская региональная общественная организация «Доброволец» поздравляет с Праздником Весны и Труда – Первомаем.

Поздравляем с 1 Мая, Днем Весны и Труда! Пусть вместе с теплыми днями придут новые силы и идеи, а труд будет только в радость! Мы желаем Вам, чтобы работа всегда приносила только удовольствие, — от имени всех членов организации обратился лидер СРОО «Доброволец», депутат Балаклавского МО Дмитрий Голиков.

Севастопольский «Доброволец» поздравляет с Первомаем!

 

Севастопольский «Доброволец» поздравляет с Первомаем!

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