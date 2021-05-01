Севастопольский «Доброволец» поздравляет с Первомаем!

Севастопольская региональная общественная организация «Доброволец» поздравляет с Праздником Весны и Труда – Первомаем.

Поздравляем с 1 Мая, Днем Весны и Труда! Пусть вместе с теплыми днями придут новые силы и идеи, а труд будет только в радость! Мы желаем Вам, чтобы работа всегда приносила только удовольствие, — от имени всех членов организации обратился лидер СРОО «Доброволец», депутат Балаклавского МО Дмитрий Голиков.