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Севастопольский «Доброволец» проголосовал за поправки в Конституцию РФ

Севастопольский «Доброволец» проголосовал за поправки в Конституцию РФ

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Севастополя 14:20 02.07.2020

Как известно, накануне в 20:00 завершилось Общероссийское голосование по вопросу одобрения изменений в Конституцию РФ. В Севастополе проголосовали 216,5 тысяч человек. «За» поправки высказалось 84,6% (свыше 183 тысяч человек). Среди этих горожан с активной жизненной позицией и члены Общественного Движения «Доброволец».

Свой гражданский долг выполнил! Да — инициативам Президента, — коротко заметил, выходя со своего участка, лидер ОД «Доброволец», депутат Совета Балаклавского МО Дмитрий Голиков.  

Севастопольский «Доброволец» проголосовал за поправки в Конституцию РФ

По его словам, это шаг вперед к улучшению жизни нашего народа.

То есть мы двигаемся вперед, президент нас позвал. Мы, как ответственные люди, понимающие происходящие процессы, пришли и поддержали, — отметил Дмитрий Голиков.

Севастопольский «Доброволец» проголосовал за поправки в Конституцию РФ

Напомним, в состав Общественного Движения входит целый ряд общественных, ветеранских организаций. Каждая нашла в предлагаемых поправках что-то свое, самое важное.

Наиболее важные для нас поправки, что касаются семьи и детства; поправки, касающиеся патриотического воспитания и, конечно же, сохранения исторических традиций, — подчеркнула сопредседатель, координатор ОД «Доброволец» Елена Солдатова.

 

Севастопольский «Доброволец» проголосовал за поправки в Конституцию РФ

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