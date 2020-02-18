Севастопольский «Доброволец» расширяет социальный проект «Поддержка спорта»

Как сообщает пресс-служба Общественного Движения «Доброволец», расширяется реализация социального проекта «Поддержка спорта». Так, к нему присоединился СВПК (Севастопольский военно-патриотический клуб) «Победа» Федерации армейского рукопашного боя (АРБ).

В торжественной обстановке открытия турнира по АРБ, состоявшегося 16 февраля в спортивном комплексе «Муссон», который собрал юных спортсменов из Севастополя, Крыма, Ростовской области и Краснодарского края, руководству СВПК «Победа» были вручены денежные сертификаты на общую сумму 60 тыс. рублей. Ежемесячно пятеро самых успешных и дисциплинированных юных бойцов, которых определяет тренер, будут получать сертификаты. Такой способ поощрения является дополнительным стимулом к занятиям спортом и достижению высоких результатов, — сообщает пресс-служба севастопольского «Добровольца».

Севастопольское отделение ВОООВ «Боевое Братство» является постоянным партнёром проекта «Поддержка спорта». Руководитель отделения, депутат Заксобрания города Василий Зубенко в своём приветственном слове уделил большое внимание работе проекта и от имени руководителя ОД «Доброволец» Дмитрия Голикова пожелал спортсменам удачи в честной борьбе и вручил сертификаты руководителю севастопольского военно-патриотического клуба «Победа».

По словам инициатора проекта «Поддержка спорта», руководителя ОД «Доброволец» Дмитрия Голикова, это один из самых значимых проектов Общественного Движения. Дмитрий, как успешный спортсмен, отдавший спорту всю свою юность, не понаслышке знает, как важно, получать результат, покоряя новые высоты.

С начала 2020 года спортивные секции и клубы Севастополя (бокс, дзюдо, футбол, АРБ) получили уже 300 сертификатов на сумму 300 тысяч рублей и это значит, что 300 раз детишки, получившие поощрение за спортивные достижения, прибегут домой гордые своим вкладом в бюджеты семей! Каждый из сертификатов в соответствующем месяце принимается, как оплата за товары в магазинах — партнёрах ОД «Доброволец» (т.е. предоставивший сертификат покупатель имеет право совершить разовую покупку на сумму 1 тыс. рублей), — уточняет пресс-служба Общественного Движения «Доброволец».

Фото: пресс-служба ОД «Доброволец».