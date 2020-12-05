Севастопольский «Доброволец»: волонтерское движение в городе выросло в разы

Ежегодно 5 декабря в России отмечается День добровольца (волонтёра), установленный Указом Президента РФ № 572 от 27 ноября 2017 года. Учреждению праздника предшествовала длительная история развития волонтёрского движения в России, а выбор даты пал на день, когда отмечается Международный день добровольцев во имя экономического и социального развития, установленный в 1985 году по решению Генеральной Ассамблеей ООН.

Сегодня волонтерское движение набирает силу и популярность во многих городах страны. В Севастополе одним из его застрельщиков является Общественное Движение «Доброволец», объединяющее ряд общественных организаций города-Героя, активных, небезразличных людей. Таких, как спортсмены-активисты из объединения «Здоровые Силы Севастополя». Таких, как волонтеры из городского штаба «Мы Вместе!».

В этом году не можем собраться все вместе, но тем не менее весь этот сложный год продолжается работа: небезразличные люди находятся на передовой. Помощь и поддержка — стали лейтмотивом этого года. Ряды добровольцев и волонтёров в Севастополе в этом году выросли в тысячи раз! Севастополь самый сплочённый город! С Праздником всех и каждого, кто по доброй воле дарит свои тепло и помощь, тем, кто в этом нуждается. Общественное Движение «Доброволец» искренне гордится тем, что сохраняет свои позиции в деле взаимовыручки земляков. Этот год научил нас многому и принёс понимание , что мы уже никогда не свернём с выбранного пути! И порукой нам — доверие Людей! С Праздником! Мы Вместе! — поздравляет соратников лидер ОД «Доброволец» Дмитрий Голиков.

Отметим, что в День добровольца губернатор Севастополя Михаил Развожаев и член Общественной палаты РФ Сергей Бурлаков вручили памятные медали «За бескорыстный вклад в организацию Общероссийской акции взаимопомощи #МыВместе и объявили благодарности севастопольским волонтерам.

Понятно, что добро не измеряется никакими наградами, но через такие вещи мы еще раз показываем свое уважение и свою благодарность людям, который в непростое время проявляют лучшие человеческие качества, — сказал Михаил Развожаев.

Памятной медалью «За бескорыстный вклад в организацию Общероссийской акции взаимопомощи «#МыВместе» награждены: Дмитрий Закиров, Роман Козлов, Виктория Дободенко, София Лозина, Дмитрий Мацевич, Роман Пигарев, Ирина Фоменкова, Денис Фомичев, Марина Хисенко, Даниил Цветинский, Денис Цыганок, Александра Шилова, Даниил Юров, Вера Молчанова, Дмитрий Рахимов, Нина Фаустова. Благодарность Общественной палаты Российской Федерации объявлена: Илоне Андреевой, Марие Бухаровой, Анастасие Гончаровой, Екатерине Домниной, Петру Котрову, Лилии Лебедевой, Максиму Смышникову.

Фото: пресс-службы ОД «Доброволец» и правительства Севастополя.