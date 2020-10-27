Севастопольский рыцарь: «горячее сердце» Роланда помогает полиции искать пропавших детей

В полиции Севастополя отмечают: каждый раз тревожная новость о пропавшем подростке заставляет нас переживать о его судьбе. Где он? Что с ним случилось? На поиски пропавшего немедленно отправляются сотрудники полиции, вместе с ними поисковики-волонтёры и просто неравнодушные люди. Когда после напряжённого ожидания ребёнок найден и с ним всё в порядке, мы искренне радуемся – к счастью, беды удалось избежать! Мысленно мы говорим «спасибо» полицейским и всем тем добровольцам, которые, отложив свои насущные дела, отправляются искать пропавших детей.

Один из таких волонтёров – севастопольский парень по имени Роланд. Названный в честь храброго рыцаря, героя старинной французской саги, парень старается полностью соответствовать имени, которым его нарекли родители. Именно они воспитали в сыне твёрдость характера, честность и целеустремлённость. Ещё в раннем детстве Роланд решил стать полицейским. Тёмно-синяя форма стала для него, совсем юного мальчишки, символом доброты и мужества. Сердце подсказывало ему: «Твоё призвание – помогать людям!»

Безоблачное детство Роланда безжалостно перечеркнула дорожная авария. В страшном ДТП погибли его самые родные люди – родители. В одно мгновение 14-летний мальчик, его двое братьев и маленькая сестрёнка осиротели. Так Севастопольский социальный приют для детей и подростков стал для Роланда новым домом. Именно здесь парень для себя ещё твёрже решил: «Вырасту – стану полицейским!»

Для того, чтобы приносить пользу людям, он не стал ждать своего совершеннолетия и того заветного дня, когда наконец наденет тёмно-синюю форму сотрудника полиции. Однажды в приют пришли полицейские: гости в погонах расспрашивали детей и педагогов о воспитаннике, который самовольно ушёл накануне, и тут Роланда осенило – он может помочь им найти беглеца! Благодаря помощи смышлёного мальчика, полиции удалось в короткие сроки установить местонахождение пропавшего ребёнка, а значит ещё одна возможная трагедия была предотвращена.

К сожалению, самовольный уход ребёнка из приюта или из дома – не редкость и сотрудники подразделений по делам несовершеннолетних УМВД России по г. Севастополю незамедлительно отправляются на поиски пропавшего, а вместе с ними их надёжный помощник и друг Роланд.

Сейчас 19-летний парень совсем недавно отслуживший срочную военную службу в Воздушно-космических силах Российской Федерации, получает сразу два высших образования: юриста и психолога и готовится пополнить ряды сотрудников полиции подразделений по делам несовершеннолетних. Он, как никто другой, уверен, что сможет помогать подросткам, попавшим в сложные жизненные ситуации.

Скольких детей полиции удалось разыскать благодаря помощи Роланда? Конечно же, такой подсчёт никто не ведёт. Не знает этого и он сам, впрочем, парень даже не задумывается об этом. Роланд просто помогает искать пропавших детей. Именно так ему подсказывает его горячее сердце.

Источник: пресс-служба УМВД России по г. Севастополю