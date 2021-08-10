Севастопольским предпринимателям рассказали о нюансах СБП

В Центре «Мой бизнес Севастополь» прошел онлайн-вебинар «Система быстрых платежей для бизнеса». Завсектором платежных систем Отделения Севастополь ЦБ РФ Валерий Сушков рассказал предпринимателям о ключевых преимуществах Системы быстрых платежей (СБП) и ответил на вопросы аудитории.

Напомним, СБП изначально была запущена для переводов между физическими лицами, но в дальнейшем её востребованность обусловила запуск Системы потребностей торговых предприятий, малого бизнеса – тех, кому СБП может помочь значительно сэкономить.

Валерий Сушков пояснил, что СБП решает проблему высоких комиссий и существенно сокращает издержки предпринимателей. Тарифы в Системе в 2–3 раза ниже эквайринговых: максимальный тариф не может превышать 0,7%, а для отдельных сегментов — не более 0,4%.

Кроме того, по словам Сушкова, деньги по платежам через СБП поступают на счет предприятия мгновенно. Таким образом, повышается оборачиваемость средств предприятия и оптимизируются сроки расчетов, что важно для бизнеса. Еще один аспект — доступность внедрения СБП, которая не требует дополнительных затрат.

Отдельно спикер обратил внимание на актуальные изменения в теме СБП. Накануне прошла информация о том, что Минэк России утвердил перечень из 44 банков для участия в программе возмещения комиссий малым и средним предприятиям, которые получают деньги от клиентов через систему быстрых платежей. В числе этих банков есть и ключевые банки Севастополя, работающие с СБП. Программа возмещения комиссий за прием платежей через СБП представителям малого и среднего бизнеса действует с 1 июля по 31 декабря. На нее выделено 500 млн рублей.

В ходе вебинара представитель Центробанка ответил на поступившие вопросы и подчеркнул, что специалисты мегарегулятора в Севастополе готовы оперативно содействовать региональным бизнесменам по теме стимуляции развития С2В платежей в Системе быстрых платежей Центрального банка Российской Федерации, так и по любым иным темам.

По информации: пресс-служба Отделения Севастополь Центрального Банка Российской Федерации