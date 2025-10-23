Прямо сейчас:
Севастопольский педагог-библиотекарь Мария Лихачева — участник конкурса библиотечных практик
Севастопольский педагог-библиотекарь - участник конкурса библиотечных практик
фото: пресс-служба Правительства Севастополя

Севастопольский педагог-библиотекарь Мария Лихачева — участник конкурса библиотечных практик

Опубликовал: КрымPRESS в Севастополь 15:25 23.10.2025

Педагог-библиотекарь общеобразовательной школы-интерната № 1 Севастополя Мария Лихачева примет участие во Всероссийском конкурсе профессионального мастерства «Лучший школьный педагог-библиотекарь России», организованном обществом «Знание» совместно с Министерством просвещения Российской Федерации.

Также город представит школа № 57, ставшая участником конкурса «Самая читающая школа России» в номинации «Лучшая практика по вовлечению в чтение учащихся 1–4 классов».

В этом году в конкурсах приняли участие 7529 педагогов из 89 регионов России, представивших 4933 заявки. На региональных этапах участники проводят тематические мероприятия, интеллектуальные турниры «Знание.Игра», а также защищают авторские проекты, направленные на развитие интереса к чтению, воспитание и самореализацию школьников.

Я рад, что этим конкурсом мы смогли охватить всю Россию. И, знаете, приятно осознавать, что в школьных библиотеках сегодня по-настоящему кипит жизнь. Ребята открывают для себя мир литературы за пределами школьной программы, проникаются чтением, расширяют свой кругозор, вдохновляются. Мы видим, что интерес к чтению у ребят есть, и наша общая с педагогами задача – поддержать его, вовлечь в этот процесс еще большее количество молодых людей, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя генерального директора общества «Знание» Максима Древаля.

На предстоящих этапах конкурса «Лучший школьный педагог-библиотекарь России» участники проведут внеурочные мероприятия с использованием мастер-лекций и выполнят задания на профессиональные компетенции.

Финалисты конкурсов будут объявлены в конце ноября. В декабре лучшие участники встретятся в Москве на I Международном форуме школьных библиотекарей, где пройдут заключительные испытания и состоится церемония награждения.

Конкурсы реализуются по поручению Президента Российской Федерации Владимира Путина в рамках национального проекта «Молодежь и дети».

источник: пресс-служба Правительства Севастополя 

Просмотры: 7

