Севастопольский противотуберкулёзный диспансер отпраздновал 95-летний юбилей

Сегодня Севастопольский противотуберкулëзный диспансер — ведущее учреждение по оказанию фтизиатрической помощи в городе и одна из старейших больниц. Свою работу будущий диспансер начинал в пансионате на Южном берегу Крыма на 20 мест, сейчас же это целый комплекс, в который входит стационар на 150 коек, взрослая и детская поликлиники, центр лабораторной диагностики и рентгенологическое отделение.

У коллектива противотуберкулёзного диспансера важная и сложная миссия — защита севастопольцев от распространения такой суровой инфекции, как туберкулёз. Команда диспансера эффективно справляется с поставленной задачей, а мы в свою очередь делаем всё возможное, чтобы им в этом помогать, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя заместителя губернатора Севастополя Александра Кулагина.

В больнице работают 206 сотрудников, среди которых 43 врача, 87 специалистов среднего и 76 — младшего звена.

Вы даёте людям возможность свободно дышать. Дорогие друзья, берегите себя, держите друг друга за руку, ведь сплочённый коллектив — самое главное в нашей с вами нелёгкой деятельности. Благодаря вашей поддержке показатели учреждения всегда будут на высоте, — отмечает директор департамента здравоохранения Виталий Денисов.

В середине этого года в противотуберкулëзном диспансере заработал современный Центр лабораторной диагностики, состоящий из трёх блоков: клинико-диагностической, микробиологической и ПЦР-лаборатории. Специально для них было закуплено новое оборудование, отвечающее самым высоким требованиям и стандартам. Благодаря более качественной диагностике уже в течение нескольких часов можно получить ответ о том, какую схему лечения следует назначить пациенту. Также появились компьютерный томограф на 64 среза и современный рентгенологический аппарат с элементами искусственного интеллекта.

Последние годы Севастополь шёл по пути увеличения охвата профилактических осмотров. Наши доктора регулярно принимают участие во всероссийских конференциях, повышают свою квалификацию в ведущих научных центрах страны. Мы растём, развиваемся, получаем новое оборудование и стремимся стать ещё лучше, — говорит главный врач Севастопольского противотуберкулëзного диспансера Андрей Вербицкий.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя