Горячие новости
Главная | Новости Севастополя | Севастопольское Благочиние — о благословении куличей и пасх в домашних условиях

crimeapress_news

Коронавирус в Крыму - ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Севастопольское Благочиние - о благословении куличей и пасх в домашних условиях
Фото: hersones.org

Севастопольское Благочиние — о благословении куличей и пасх в домашних условиях

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Севастополя 14:12 18.04.2020

В условиях распространения коронавирусной инфекции, учитывая, что у многих прихожан не будет возможности лично посетить храмы в день Пасхи, по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла верующие, оставшиеся дома, могут совершить благословение куличей, пасх, яиц и прочей пасхальной снеди самостоятельно следующим образом:

— перед пасхальной трапезой следует трижды пропеть тропарь Пасхи «Христо́с воскре́се из ме́ртвых, / сме́ртию смерть попра́в, / и су́щим во гробе́х живо́т дарова́в»,

— затем окропить снеди освященной водой (если она есть) со словами: «Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь».

Об этом сообщает сайт Севастопольского Благочиния со ссылкой на Рабочую группу по координации деятельности церковных учреждений в условиях распространения коронавирусной инфекции.

Севастопольское Благочиние - о благословении куличей и пасх в домашних условиях

Комментарии для сайта Cackle

Новости Крыма сегодня

Loading...

Загрузка...
Реклама в Крыму. Разместим Ваши СТАТЬИ и РЕКЛАМНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. Включайтесь!

СИ "КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015.

Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Электронная почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон редакции: +7 (978) 977 47 96. Новости Крыма - КрымPRESS, 2015 - 2020 гг.