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Севастопольское Общественное Движение «Доброволец» поздравляет с Днем России

Севастопольское Общественное Движение «Доброволец» поздравляет с Днем России

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Севастополя 20:38 12.06.2021

12 июня отмечается День России – праздник, знаменующий принятие Декларации о государственном суверенитете РСФСР в уже далеком 1990 году. Праздник, ставший для крымчан и севастопольцев по-настоящему самым родным и самым главным после Русской Весны 2014 года. Сегодня звучит немало добрых слов, искренних пожеланий. Севастопольское Общественное Движение «Доброволец» присоединяется к этим поздравлениям.

С Днем России! Мира, тепла, добра, радости и света всем нам! Пусть каждый день начинается с хороших новостей и радостных событий. Пусть будет много достижений в области науки и культуры. Пускай самыми ценными качествами остаются милосердие и человечность, — отмечается в поздравлении «Добровольца».

Севастопольское Общественное Движение «Доброволец» поздравляет с Днем России

Севастопольское Общественное Движение «Доброволец» поздравляет с Днем России

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