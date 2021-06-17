Севастопольскую поликлинику на улице Ерошенко отремонтируют к концу года

В настоящее время в поликлинике на улице Ерошенко завершаются кровельные работы, ведется прокладка силовых сетей и кабеля интернета, а также стояков системы отопления. В процессе – кладка перегородок и отделочные работы.

Контракт с подрядной организацией «ЖКС «Экология» заключен в начале июня, однако подрядчик уже идет с опережением графика: выполнено порядка 15-20% работ. Сейчас ведутся внутриотделочные работы, разводка инженерных сетей. В дальнейшем по погодным условиям приступим к устройству фасада здания. Срок окончания работ по контракту – ноябрь текущего года, – цитирует пресс-служба Правительства Севастополя Иллариона Гапицонова.

Проектом предусмотрен капитальный ремонт 63-х кабинетов для врачей разных направлений.

Поликлиника разбита на два крыла: в одном врачи проводят прием пациентов, второе временно освобождено для проведения капремонта. После завершения ремонта во втором крыле медработники перейдут работать в отремонтированную часть, а мы приступим к капитальному ремонту первого крыла, – подчеркивает представитель компании-подрядчика Владимир Смирнов.

После ремонта поликлиника будет доступна для посещения маломобильными группами населения.

Общая площадь здания – 2 896,1 кв. метров. Цена контракта – 59,18 млн рублей.