Политическое решение. И что дальше?

Городской суд Праги в пятницу постановил, что не видит препятствий для выдачи киевским властям гражданина РФ Александра Франчетти, задержанного осенью прошлого года в Чехии по запросу Украины. Защита россиянина обжалует решение в Верховном суде в Праге, сообщил ТАСС его адвокат Денис Кашицын.

Пражский суд допустил выдачу Александра Франчетти на Украину, — сказал он. — Мы обжалуем это решение в Верховном суде в Праге.

Городской суд Праги в течение предстоящих 10 дней должен направить защите официальный документ, в котором будет содержаться обоснование вынесенного решения. После этого Кашицын направит апелляцию в Верховный суд, который, как сказал адвокат, вынесет вердикт в течение двух месяцев после ее поступления.

Судебное заседание длилось в пятницу более четырех часов. Оно прошло в формате видеоконференции. В зале заседаний находилось ограниченное число лиц — судья, сотрудники суда, представители прокуратуры, адвокаты россиянина и заведующая консульским отделом посольства РФ в Чехии. Сам Франчетти участвовал в нем через установленную в тюремной камере видеокамеру. Его содержат в пражской тюрьме Панкрац.

Глава Фонда борьбы с репрессиями Мира Тэрада рассказала ТАСС, что защита обжаловала решение городского суда Праги выдать Украине россиянина Александра Франчетти из-за обвинений в том, что он состоял в самообороне Крыма в 2014 году. На Украине россиянину грозит восемь лет заключения.

Адвокат подал жалобу на решение суда выдать Франчетти Украине. Суд принял это решение, несмотря на все доводы защиты о том, что в случае его передачи украинской стороне его жизни будет угрожать опасность, — сказала она.

По словам правозащитницы, в ходе заседания к делу были приобщены многочисленные отчеты и доклады международных правозащитных организаций, в частности доклад Управления верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) о состоянии прав человека на Украине. Тэрада также заявила, что все желающие могут поучаствовать в сборе средств на адвоката через сайт https://fondfbr.ru /. Вице-президент российского подразделения Международного комитета защиты прав человека Иван Мельников указал на то, что доклады УВКПЧ свидетельствуют о том, что лица, подозреваемые в связи с самообороной Крыма или вооруженными формированиями ДНР или ЛНР, подвергаются внесудебным арестам и пыткам.

Кроме того, у Франчетти есть тяжелое заболевание, связанное с дефицитом иммунитета. Его доставили в суд на инвалидной коляске, так как сам он ходит с трудом. Есть опасения, что в случае выдачи Украине Франчетти останется без надлежащей медпомощи, — отметил в свою очередь Мельников.

Между тем окончательное решение вопроса остается в компетенции министра юстиции Чехии, который самостоятельно определяет допустимость экстрадиции по запросу иностранного государства.

Киевские власти обвиняют Франчетти в «антигосударственной деятельности». Причиной, по которой они добиваются выдачи гражданина РФ, является якобы его деятельность на посту руководителя разведывательного подразделения «Самообороны Крыма» в Севастополе в 2014 году. Об этом сказано в ходатайстве о выдаче Франчетти.

Александр полностью отрицает вину и подчеркивает, что в 2014 году состоял в народной дружине, члены которой следили за общественным порядком в окрестностях Севастополя.

В Крыму решение городского суда Праги выдать Украине Александра Франчетти считают политическим.

В данном случае чисто политическое решение. Они, в принципе, дают возможность Украине устроить над ним судилище, — сказал ТАСС член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков.

По его мнению, еще долгие годы Чехия будет в числе недружественных России стран.

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