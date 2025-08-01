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Севастопольца задержали за государственную измену
фото: © РИА Новости . Вадим Жернов

Севастопольца задержали за государственную измену

Опубликовал: КрымPRESS в Происшествия 14:36 01.08.2025

В Севастополе задержан местный житель, передавший украинской разведке данные об объектах ПВО в городе, возбуждено уголовное дело о госизмене. Об этом сообщает Центр общественных связей ФСБ РФ.

Установлено, что гражданин инициативно установил связь с представителем Сил специальных операций ВСУ посредством Telegram-канала, используемого украинскими спецслужбами для сбора разведывательных данных. По заданию куратора фигурант осуществил фото- и видеофиксацию работы объектов противовоздушной обороны в Севастополе, — говорится в сообщении.

Полученные сведения о заступлении на боевое дежурство средств ПВО и координаты их мест расположения фигурант передал украинской разведке через мессенджер.

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Задержанный дал признательные показания, возбуждено уголовное дело о госизмене. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание вплоть до пожизненного лишения свободы. Ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

источник: РИА Новости Крым 

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