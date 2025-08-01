Севастопольца задержали за государственную измену

Установлено, что гражданин инициативно установил связь с представителем Сил специальных операций ВСУ посредством Telegram-канала, используемого украинскими спецслужбами для сбора разведывательных данных. По заданию куратора фигурант осуществил фото- и видеофиксацию работы объектов противовоздушной обороны в Севастополе, — говорится в сообщении.

Полученные сведения о заступлении на боевое дежурство средств ПВО и координаты их мест расположения фигурант передал украинской разведке через мессенджер.

Задержанный дал признательные показания, возбуждено уголовное дело о госизмене. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание вплоть до пожизненного лишения свободы. Ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

источник: РИА Новости Крым