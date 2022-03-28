Севастопольцам намерены рассылать уведомления с рекомендациями о вакцинации и ревакцинации

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев поручил проработать возможность оповещения населения о необходимости пройти вакцинацию и ревакцинацию от коронавируса. Речь о смс-рассылках сотовыми операторами, а также уведомлениях на портале госуслуг. Решение принято в связи с необходимостью поддержания высокого уровня коллективного иммунитета и для минимизации возможности нового всплеска заболеваемости.

Наблюдаем некоторое замедление темпов снижения заболеваемости. Мы отслеживаем мировую тенденцию, во многих странах наблюдается высокий рост. Следим за ситуацией в Европе, так, есть информация о распространении так называемого «стелс-омикрона», это второй вариант «омикрона». По предварительной информации, «омикрон» не дает высокую защиту, поэтому очень важно вакцинироваться и ревакцинироваться. Сейчас задействованы все пункты. Настойчиво предлагаю всем коллегам и севастопольцам пройти вакцинацию и ревакцинацию, что будет важным фактором для обеспечения высокого уровня нашего коллективного иммунитета, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя вице-губернатора Александра Кулагина.

По его словам, за прошедшие семь дней количество выявленных случаев коронавируса уменьшилось на 29%, госпитализация снизилась на 18%. Всего за неделю на лечение в ковидные стационары направлен 161 человек, на сегодняшний день в больницах находится 295 пациентов. В отделении интенсивной терапии лечение проходит 33 человека, один — на аппарате искусственной вентиляции легких.

Свободный коечный фонд составляет 36%. Всего развернуто 462 койки. Это количество планируется сокращать за счет перевода больницы №9 на оказание плановой помощи. Количество взрослых, находящихся на амбулаторном лечении, за неделю сократилось на 20%, детей – на 11%.

Количество выявленных случаев внебольничных пневмоний практически не изменилось и составило 139.

Напомним, согласно рекомендациям Минздрава России, с учетом неблагоприятной эпидемиологической ситуации ревакцинироваться нужно через шесть месяцев после последней прививки. Прививочные пункты, в которых также можно пройти ревакцинацию, развернуты в поликлиниках, фельдшерско-акушерских пунктах и сельских врачебных амбулаториях. Работают также мобильные пункты на площади Нахимова, площади Захарова, внутри торговых центров «Муссон» и «SeaMall». В связи со снижением темпов вакцинации по субботам вакцинацию в поликлиниках можно пройти с 8 до 14 часов, по воскресеньям работают только пункты в торговых центрах «Муссон» и «SeaMall».