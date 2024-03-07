 Севастопольцы обсудили благоустройство территории в Инкермане

В Севастополе продолжаются обсуждения благоустройства территорий в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жильё и городская среда», инициированного Президентом. Жители Инкермана на встрече с представителями учреждения «Парки и скверы», а также местной администрации обсудили, каким будет общественное пространство в районе дома № 7 на улице Шевкопляса.

Благодаря проекту и активным, неравнодушным жителям следующий год эта зелёная территория встретит в совершенно ином виде, не такой, как сейчас, — отметил заместитель директора учреждения «Парки и скверы» Егор Суслин.

Проект предусматривает установку навесов, скамеек и урн. Также планируется обустроить твёрдое покрытие в виде тротуарной плитки в светлых тонах, ограждение от дороги, опоры освещения, парапет с настилом.

Инициативная группа предложила расширить границы проекта сквера и очистить прилегающий к объекту водоём. Мы стремимся к тому, чтобы пожелания жителей были учтены и все остались довольны проделанной работой, — подчеркнул Егор Суслин.

В этом году в Инкермане в голосовании принимают участие две территории:

— сквер «Центральный» напротив дома № 14 на ул. Яблочкова;

— зелёная зона, примыкающая к дому № 7а на ул. Яблочкова.

Фото и материалы: пресс-служба правительства Севастополя.